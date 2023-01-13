В Петродворцовом районе задержана злоумышленница по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки

28 ноября 2022 года к полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась 79-летняя пенсионерка с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 215000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера на улице Среднерогатская, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана 21-летняя девушка.

Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.