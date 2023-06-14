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Питерец.ру » Происшествия » В Адмиралтейском районе женщина пострадала в ДТП

В Адмиралтейском районе женщина пострадала в ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Адмиралтейском районе

Накануне вечером около 17 часов 30 минут на пересечении улиц Егорова и 5-й Красноармейской, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло столкновение двух иномарок. По предварительной информации, водитель «Хендай Солярис», 45-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, пересекая перекресток не предоставил преимущественное право проезда двигавшемуся по главной дороге автомобилю "Порше", которым управлял 40-летний водитель.
В результате ДТП пострадала пассажирка «Хендай». 39-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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