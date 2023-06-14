В Адмиралтейском районе женщина пострадала в ДТП

Накануне вечером около 17 часов 30 минут на пересечении улиц Егорова и 5-й Красноармейской, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло столкновение двух иномарок. По предварительной информации, водитель «Хендай Солярис», 45-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, пересекая перекресток не предоставил преимущественное право проезда двигавшемуся по главной дороге автомобилю "Порше", которым управлял 40-летний водитель.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Хендай». 39-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.