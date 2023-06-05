В Петроградском районе в ДТП пострада женщина-пешеход и водитель иномарки

Накануне вечером около 20 часов 50 минут возле дома 16 по улице Воскова, в Петроградском районеПетербурга водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Škoda Octavia», двигаясь по главной дороге не уступил дорогу автомобилю «Volkswagen Polo», под управлением 30- летнего водителя.

После столкновения автомобиль «Škoda Octavia» совершил наезд на стоявшую на тротуаре 41-летнюю женщину.

В результате ДТП водитель «Škoda Octavia» был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, женщина-пешеход также была доставлена в больницу.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.