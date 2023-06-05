Накануне вечером около 20 часов 50 минут возле дома 16 по улице Воскова, в Петроградском районеПетербурга водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Škoda Octavia», двигаясь по главной дороге не уступил дорогу автомобилю «Volkswagen Polo», под управлением 30- летнего водителя.
После столкновения автомобиль «Škoda Octavia» совершил наезд на стоявшую на тротуаре 41-летнюю женщину.
В результате ДТП водитель «Škoda Octavia» был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, женщина-пешеход также была доставлена в больницу.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Петроградском районе в ДТП пострада женщина-пешеход и водитель иномарки
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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка обстоятельств ДТП в Петроградском районе
Накануне вечером около 20 часов 50 минут возле дома 16 по улице Воскова, в Петроградском районеПетербурга водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Škoda Octavia», двигаясь по главной дороге не уступил дорогу автомобилю «Volkswagen Polo», под управлением 30- летнего водителя.
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