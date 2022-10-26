В Петербурге после столкновеня двух иномарок пострадала 16-летняя пассажирка

Накануне вечером около 20 часов 05 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что в 20 часов 00 минут на пересечении улицы Доблести и Ленинского проспекта 18-летний водитель автомобиля «БМВ», принадлежащего мужчине, 1985 года рождения, совершил столкновение с такси «Хендай Соната» под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка «БМВ» госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.