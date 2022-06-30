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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД погиб водитель фургона

В ДТП на КАД погиб водитель фургона

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В ДТП на КАД погиб водитель из Петербурга. Его фургон въехал в остановившийся самосвал из Гатчины

Вчера вечером около 17 часов 15 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 109-м километре внешнего кольца КАД у города Ломоносов. По данным полиции, на кольцевой дороге у города Ломоносов столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой, двигавшихся в попутном направлении.

32-летний петербуржец на фургоне Iveco въехал в самосвал Renault, которым управлял 45-летний житель Гатчины. В полиции уточнили, что в ДТП погиб один человек. Водитель фургона после удара вылетел через лобовое стекло. Известно, что с начала года он привлекался к ответственности семь раз, в том числе за превышение скорости.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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