В ДТП на КАД погиб водитель фургона

Вчера вечером около 17 часов 15 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 109-м километре внешнего кольца КАД у города Ломоносов. По данным полиции, на кольцевой дороге у города Ломоносов столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой, двигавшихся в попутном направлении.

32-летний петербуржец на фургоне Iveco въехал в самосвал Renault, которым управлял 45-летний житель Гатчины. В полиции уточнили, что в ДТП погиб один человек. Водитель фургона после удара вылетел через лобовое стекло. Известно, что с начала года он привлекался к ответственности семь раз, в том числе за превышение скорости.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.