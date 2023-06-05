ента новостей

19:31
Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу
19:11
Новости из волейбольного клуба «Ленинградка»: команду пополнила Юлия Максимова, а Анастасия Пестова вышла замуж за Сергея Пирайнена из «Динамо-ЛО»
18:26
В финале НБА «Денвер» неожиданно проиграл «Майами» второй матч, хотя Йокич набрал больше 40 очков
18:23
«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники
18:21
Сторонники «Единой России» организовали спортивный праздник в Невском районе
18:17
Дети из Ленобласти ― лауреаты «Российской школьной весны»
15:43
«Ленинградец» Сергея Кирьякова не напрягаясь обыграл костромской «Спартак», а на стадионе прошёл праздник
15:15
Выставка «Алтай – души моей исток»
15:10
Рисунки юных художников из Петербурга стали частью выставки в Севастополе
14:36
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 5 по 12 июня
14:32
Петербуржцев и сосновоборцев с Днем России поздравят военные оркестры СЗО Росгвардии
14:29
В Петербурге задержала группу воров, обиравших пьяных пассажиров и магазины брендовой одежды
14:24
В Приморском районе расстреляли гендиректора строительной фирмы
12:20
Для школьников из Мариуполя открылась смена в петербургском лагере «Дружных»
12:02
В Янино задержали налетчика на микрофинансовую организацию на проспекте Энгельса
11:44
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении банковской карты у пенсионерки
11:39
На подъезде к Выборгу устранят колейность
11:16
В Кудрово задержали троих, устроивших стрельбу в парадной дома
11:13
В Крондштадте задержали находящегося в федеральном розыске за «пьяную» езду
11:10
В Петербурге задержали буйного налетчика на цветочный павильон
10:56
В Петергофе задержали ревнивца - стрелка из травматики
10:52
В Петроградском районе в ДТП пострада женщина-пешеход и водитель иномарки
10:47
Годовалый ребёнок умер в Лодейном Поле из-за кусочка моркови
10:45
В Петербурге задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков
10:32
Кэтлин Фолбигг: мать, которая отсидела 20 лет за убийство своих четверых детей, помилована
10:31
«Люди говорят о проблеме транспорта»: политолог Гращенков назвал главные претензии петербуржцев к Беглову
10:15
В поселке Будогощь полностью сгорела "Audi Q7"
22:13
Пока Халк в Бразилии забивает почти с центра поля, «Звезда» Дмитрия Комбарова просто не в состоянии поразить ворота «Чертаново»!
17:00
На «Ролан Гаррос» российские теннисисты Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в четвертьфинал
16:29
Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, а «Флорида» проиграла первый матч финала Кубка Стэнли «Вегасу» со счётом 2:5
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу

Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Арестован водитель самосвала, влетевшего в 11 машин на юге Петербурга

Сегодня Фрунзенский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Арсена Магамедалиева. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Под арестом мужчина останется до 1 августа.

По данным следствия, около 08 часов 40 минут 3 июня Магамедалиев в состоянии наркотического опьянения управлял самосвалом «Ивеко». На перекрестке проспекта Славы и Софийской улицы грузовик въехал в следовавший впереди Opel Vectra, а после этого выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с десятью автомобилями.

Магамедалиев возражал против ареста. Мотивировал тем, что единственный в семье зарабатывает деньги, а также хроническим заболеванием близкого родственника. Он отметил, что не намерен скрываться от следствия и суда и готов возместить ущерб пострадавшим.

Источник: 47News
Все по теме: Фрунзенский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-05-2021, 13:16
В Петербурге иномарка сбила на тротуаре пенсионера
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
31-07-2019, 13:20
Массовое ДТП в центре Петербурга
3-06-2023, 10:20
Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек
4-05-2023, 12:29
В Петербурге задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
23-07-2022, 11:08
Виновника смертельного ДТП в Калининском районе будут судить

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 19:31
Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу
0
103
Сегодня, 10:52
В Петроградском районе в ДТП пострада женщина-пешеход и водитель иномарки
0
133
Вчера, 12:54
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, пострадали двое человек
0
143
Вчера, 11:40
В Невском районе иномарка сбила 16-летнего парня на самокате
Наверх