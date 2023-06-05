Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу

Сегодня Фрунзенский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Арсена Магамедалиева. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Под арестом мужчина останется до 1 августа.

По данным следствия, около 08 часов 40 минут 3 июня Магамедалиев в состоянии наркотического опьянения управлял самосвалом «Ивеко». На перекрестке проспекта Славы и Софийской улицы грузовик въехал в следовавший впереди Opel Vectra, а после этого выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с десятью автомобилями.

Магамедалиев возражал против ареста. Мотивировал тем, что единственный в семье зарабатывает деньги, а также хроническим заболеванием близкого родственника. Он отметил, что не намерен скрываться от следствия и суда и готов возместить ущерб пострадавшим.