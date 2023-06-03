ента новостей

11:45
Под Лугой ссора соседей закончилась поножовщиной
11:11
В Петербурге водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с «Вольво»
10:57
В Петербурге задержали угонщига и вернули похищенный «Мерседес»
10:24
В центре Петербурга ограбили жителя Москвы
10:20
Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек
09:17
Второй Слет юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» пройдёт в Санкт-Петербурге
01:05
Трипл-дабл и «+51» полезности Николы Йокича из «Денвер Наггетс» в первом матче финала НБА: «Майами» сдался ещё в третьей четверти
20:16
Андрей Рублёв вылетел с «Ролан Гаррос» - 2023, проиграв теннисисту из Италии, а Карен Хачанов вышел в 1/8
18:09
В Сосново лоб в лоб столкнулись фургон и легковушка, пострадала женщина
15:42
В Ленобласти впервые прошел слет учителей географии
15:34
В Петербурге Молодёжный парламент разработает законодательные инициативы по адаптации иностранных студентов
15:24
В Петербурге сад Мариинского дворца открывает сезон
15:17
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о важности лидеров мнений для сплочения граждан в обороне границ страны
15:02
В Петербурге задержаны подозреваеме в аферах в сфере недвижимости
14:53
Президент СБР Виктор Майгуров против Дмитрия Губерниева – очередной скандал в российском биатлоне: дело в деньгах
13:53
В детских оздоровительных лагерях Ленобласти стартовала первая летняя смена
13:26
Движение транспорта в период проведения VII Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ
13:13
Выставка «Мариуполь. Хроники возрождения»
12:23
В Федоровском тушили торговый павильон
12:10
На Васильевском острове столкнулась иномарка с мотоциклом, пострадали оба водителя
12:00
В сясьстрое задержали подозреваемую в обмане пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП»
11:52
В Гатчине пенсионерка перевела мошенникам более 3,1 млн рублей
11:30
Росгвардейцы-минометчики провели боевые стрельбы под Петербургом
11:27
В Петербурге задержали мигрантов подозреваемых в разбое
10:58
В Петероградском районе задержали дезертира находящегося в Федеральном розыске
10:31
Полиция Мексики обнаружила 45 сумок с человеческими останками
10:23
В Ленобласти в ДТП с лосем пострадало пять человек
10:14
В Колпино в парадной дома обнаружено тело женщины с ножевым ранением груди
09:56
Полицейские задержали мужчину за развратные действия в садоводстве в Ленобласти
21:58
СКА отправил Дамира Жафярова в «Ак Барс», где же теперь искать усиление в атаке – снова в «Торпедо»?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек

Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек

0
64
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицией устанавливаются детали массового ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Сегодня ранним утром около 08 часов 40 минут на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы, во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием десятка автомобилей.

Установлено, что, по предварительным данным, ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко», который выехал на полосу встречного движения.

По уточняющимся данным,  в ДТП пострадали 7 человек, в том числе двое детей, 2006 и 2016 годов рождения. 

Трое из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента.

На месте работают сотрудники ГИБДД, Проводится проверка.
Устанавливаются детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-04-2023, 14:52
В Петербурге грузовик протаранил 9 легковых автомашин. Пострадало 6 человек
Вчера, 10:23
В Ленобласти в ДТП с лосем пострадало пять человек
6-02-2023, 12:21
В Ленобалсти в массовом ДТП погибли два человека
31-07-2019, 13:20
Массовое ДТП в центре Петербурга
23-01-2015, 11:54
Массовое ДТП во Фрунзенском районе
8-12-2022, 12:17
В Ленобласти после столкновения двух иномарок пострадали трое человек, в том числе ребенок

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 11:11
В Петербурге водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с «Вольво»
0
64
Сегодня, 10:20
Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек
0
108
Вчера, 18:09
В Сосново лоб в лоб столкнулись фургон и легковушка, пострадала женщина
0
127
Вчера, 12:10
На Васильевском острове столкнулась иномарка с мотоциклом, пострадали оба водителя
Наверх