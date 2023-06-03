Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек

Сегодня ранним утром около 08 часов 40 минут на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы, во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием десятка автомобилей.

Установлено, что, по предварительным данным, ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко», который выехал на полосу встречного движения.

По уточняющимся данным, в ДТП пострадали 7 человек, в том числе двое детей, 2006 и 2016 годов рождения.

Трое из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента.

На месте работают сотрудники ГИБДД, Проводится проверка.

Устанавливаются детали происшествия.