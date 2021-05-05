В Петербурге иномарка сбила на тротуаре пенсионера

Вечером минувшего воскресенья, около 21:00 часов у дома 78 по проспекту Луначарского 47-летний водитель «Фольксваген Гольф» при совершении поворота не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар, сбив 68-летнего мужчину. Пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. При оформлении ДТП водитель «Фольксвагена» от прохождения медицинского освидетельствования, отказался.

Следственными органами в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

5 мая полицейское следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.