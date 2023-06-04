В Невском районе иномарка сбила 16-летнего парня на самокате

Наканунне днем около 15 часов 00 минут возле дома 64 по Народной улице, в невском районе Петербурга 39-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Ноут», совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 16-летнего самокатчика.

В результате ДТП подросток в тяжелом состоянии госпитализирован.

Проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия.