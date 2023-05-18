Вчера около 15 часов 55 минут 32-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа-Спортейдж» и двигаясь от улицы Новостроек в сторону улицы Васи Алексеева, возле дома 8 по улице Маршала Говорова, проезжая по дворовой территории, совершила наезд на пересекавшего на самокате проезжую часть 7-летнего школьника, находившегося без сопровождения взрослых.
В результате ДТП мальчик в состоянии средней тяжести госпитализирован.
Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.
В Кировском районе иномарка сбила 7-летнего школьника на самокате
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с 7-летним ребенком в Кировском районе
Вчера около 15 часов 55 минут 32-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа-Спортейдж» и двигаясь от улицы Новостроек в сторону улицы Васи Алексеева, возле дома 8 по улице Маршала Говорова, проезжая по дворовой территории, совершила наезд на пересекавшего на самокате проезжую часть 7-летнего школьника, находившегося без сопровождения взрослых.
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