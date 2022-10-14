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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан хулиган, стрелявший из пистолета

В Петербурге задержан хулиган, стрелявший из пистолета

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Опубликовал: Anton78
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В Московском районе Петербурга задержан хулиган, стрелявший из пистолета

В минувшую среду вечером около 21 часа 50 минут к полицейским Московского района Петербурга обратился гражданин одной из стран ближнего зарубежья, 28-летний студент 4 курса петербургского ВУЗа, с заявлением о том, что 3 октября около 22 часов возле кафе в доме 103 по улице Ленсовета 28-летний мужчина в ходе конфликта произвел не менее 2 выстрелов в воздух из пистолета, чем грубо нарушил общественный порядок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина. У него изъят травматический пистолет.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район стрельба хулиганство
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