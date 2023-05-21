На Бабинском озере женщина на лодке зацепила рыболовную сеть, после чего услышала два выстрела

В минувшую пятницу вечером около 18 часов 50 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило заявление от 50-летней женщины о том, что она, перемещаясь в лодке по Бабинскому озеру возле деревни Бабино, зацепила рыболовную сеть, после чего услышала два выстрела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)

20 мая 2023 года около 15 часов 00 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой в деревне Бабино возле дома 37 по подозрению в совершении указанного преступления задержан 65-летний местный житель.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.