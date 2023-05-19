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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку

В Приморском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Приморского района устанавливают детали ДТП с 16-летней велосипедисткой

Накануне утром около 08 часов 55 имнут 36-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж» и двигаясь по улице 3-я линия 1-й половины в сторону улицы Солунской на нерегулируемом перекрестке совершила наезд на 16-летнюю велосипедистку.
В результате ДТП ученица 10 класса в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.
Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП велосипеды
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