В Приморском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку

Накануне утром около 08 часов 55 имнут 36-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж» и двигаясь по улице 3-я линия 1-й половины в сторону улицы Солунской на нерегулируемом перекрестке совершила наезд на 16-летнюю велосипедистку.

В результате ДТП ученица 10 класса в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.