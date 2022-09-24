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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку

В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку

0
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают детали ДТП в котором пострадала восьмиклассница

Вчера утром около 08 часов 05 минут возле дома 68 по проспекту Непокоренных 34-летняя автоледи, за рулем автомобиля «Пежо-408», двигаясь от улице Бутлерова в сторону улице Амурской, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнюю, 2008 года рождения, переходившую проезжую часть по запрещающему сигналу светофора без сопровождения родителей.

В результате ДТП девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Водитель в 2022 году привлекалась 10 раз к административной ответственности за нарушения ПДД по ст.12.9. ч.2 КоАП РФ.

Проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район ДТП пострадавший пешеход
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