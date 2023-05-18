В Московском районе иномарка сбила 7-летнюю велосипедистку

Вчера днем около 15 часов 30 минут 18-летний водитель автомобиля «Мазда 323», двигаясь по Варшавской улице, возле дома 51 совершил наезд на 7-летнюю велосипедистку, которая была в сопровождении взрослых.

В результате ДТП первоклассница в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Проводится проверка.

Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.