Вчера днем около 15 часов 30 минут 18-летний водитель автомобиля «Мазда 323», двигаясь по Варшавской улице, возле дома 51 совершил наезд на 7-летнюю велосипедистку, которая была в сопровождении взрослых.
В результате ДТП первоклассница в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.
Проводится проверка.
Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.
В Московском районе иномарка сбила 7-летнюю велосипедистку
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с 7-летней велосипедисткой
Вчера днем около 15 часов 30 минут 18-летний водитель автомобиля «Мазда 323», двигаясь по Варшавской улице, возле дома 51 совершил наезд на 7-летнюю велосипедистку, которая была в сопровождении взрослых.
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