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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе подросток погиб при падении с 9-этажа

В Красногвардейском районе подросток погиб при падении с 9-этажа

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Опубликовал: Anton78
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В Красногвардейском районе выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

Накануне поздним вечером около 23 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 21/1 по проспекту Ударников лежит труп с признаками падения с высоты.

На месте происшествии  было обнаружено тело 17-летнего юноши. Установлено, что он выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже. Произошло это, по предварительным данным, после ссоры с девушкой.

Труп направлен в морг. Экспертам предстоит изучить содержимое желудка погибшего и состав его крови на предмет запрещенных веществ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район падение с высоты обнаружение трупа
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