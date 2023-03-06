В Красногвардейском районе подросток погиб при падении с 9-этажа

Накануне поздним вечером около 23 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 21/1 по проспекту Ударников лежит труп с признаками падения с высоты.

На месте происшествии было обнаружено тело 17-летнего юноши. Установлено, что он выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже. Произошло это, по предварительным данным, после ссоры с девушкой.

Труп направлен в морг. Экспертам предстоит изучить содержимое желудка погибшего и состав его крови на предмет запрещенных веществ.