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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино подросток погиб при падении из окна квартиры на восьмом этаже

В Купчино подросток погиб при падении из окна квартиры на восьмом этаже

0
79
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Несовершеннолетний погиб в Купчино при падении с 25-метровой высоты.

Сегодня ночью около 00 часов 45 минут в экстренные службы поступило сообщение о падении подростка из окна дома 108/24 по Будапештской улице, во Фрунзенском районе Петербурга. Возле указанного дома был обнаружен труп 16-летнего жителя Петроградской стороны. Мальчик упал из окна квартиры на восьмом этаже. В указанной квартире он находился в гостях.

Ранее суицидальных мыслей подросток не высказывал, конфликтов не было. Семья полная, благополучная.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район падение с высоты обнаружение трупа подростки
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