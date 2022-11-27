В Купчино подросток погиб при падении из окна квартиры на восьмом этаже

Сегодня ночью около 00 часов 45 минут в экстренные службы поступило сообщение о падении подростка из окна дома 108/24 по Будапештской улице, во Фрунзенском районе Петербурга. Возле указанного дома был обнаружен труп 16-летнего жителя Петроградской стороны. Мальчик упал из окна квартиры на восьмом этаже. В указанной квартире он находился в гостях.

Ранее суицидальных мыслей подросток не высказывал, конфликтов не было. Семья полная, благополучная.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.