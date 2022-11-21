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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге молодая женщина выпала с 5-го этажа

В Петербурге молодая женщина выпала с 5-го этажа

0
105
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Приморском районе Петербурга молодая женщина выпала с 5-го этажа

Вчера около 10 часов 50 минут возле дома 11 по Туристской улице был обнаружен труп 32-летней женщины с признаками падения с высоты.

Установлено, что женщина выпала из окна своей квартиры на пятом этаже. Труп направлен в морг.

Полицейские опросили 19-летнего сожителя погибшей. Юноша пояснил, что женщина сама выпрыгнула из окна.

По данным АН «Оперативное прикрытие», у парня «богатая» биография: в 15-летнем возрасте он был арестован за грабеж, но его простили по малолетству. А с прошлого года сидит под подпиской за кражу. Дело было передано в суд в январе 2022-го.

Источник: Конкретно.ру
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