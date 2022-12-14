Пенсионерка из деревни Старая перевела мошенникам почти 650 тысяч рублей

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой области обратилась 68-летняя жительница деревни Старая. Пенсионерка сообщила полицейским, что звонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Он рассказал пенсионерке историю про мошенников, которые якобы хотят похитить деньги с её банковского счета.

Телефонный собеседник советовал оперативно снять все накопления и перевести их на сторонние счета, реквизиты которых продиктовал. Пожилая женщина поверила аферисту и перевела таким образом почти 650 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).