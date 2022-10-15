Пенсионерка из Кудрово перевела аферистам 700 тысяч рублей

Вчера к полицеским Всеволожского района Ленобласти обратилась 73-летняя жительница города Кудрово. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что двумя днями ранее ответила на звонок с незнакомого номера. Телефонный собеседник представился следователем и стал уверять, что с банковским счетом женщины происходят подозрительные операции. Говорил, что сбережения нужно перевести на "резервные" счета.

Пенсионерка поверив аферисту сняла 700 тысяч рублей и в салоне сотовой связи в Петербурге оформила две транзакции на указанные "следователем" номера.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.