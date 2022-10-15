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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Кудрово перевела аферистам 700 тысяч рублей

Пенсионерка из Кудрово перевела аферистам 700 тысяч рублей

0
45
Опубликовал: Anton78
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Голос в трубке лишил 700 тысяч пенсионерку из Кудрово

Вчера к полицеским Всеволожского района Ленобласти обратилась 73-летняя жительница города Кудрово. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что двумя днями ранее ответила на звонок с незнакомого номера. Телефонный собеседник представился следователем и стал уверять, что с банковским счетом женщины происходят подозрительные операции. Говорил, что сбережения нужно перевести на "резервные" счета.

Пенсионерка поверив аферисту сняла 700 тысяч рублей и в салоне сотовой связи в Петербурге оформила две транзакции на указанные "следователем" номера.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Кудрово мошенничество пенсионеры
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