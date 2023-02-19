На Васильевском острове в квартире нашли окровавленные труп предпринимателя

Вчера днем в своей квартире дома 97 по 14-й линии Васильевского острова был обнаружен труп мужчины. В полицию обратилась жительница дома. Женщина сообщила, что дверь в квартиру соседа открыта несколько дней, а когда она зашла, то увидела труп и кровь.

Тело лежало на кухне, на диване, с подушкой на груди. На левой голени погибшего имеется порез, на полу разбрызгана кровь. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

По данным АН «Оперативное прикрытие», погибший является учредителем ИП в сфере розничной торговли. Предприятие ликвидировано в 2022 году.