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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове в квартире нашли окровавленные труп предпринимателя

На Васильевском острове в квартире нашли окровавленные труп предпринимателя

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Опубликовал: Anton78
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Предпринимателя нашли порезанным и задушенным на Васильевском острове

Вчера днем в своей квартире дома 97 по 14-й линии Васильевского острова был обнаружен труп мужчины. В полицию обратилась жительница дома. Женщина сообщила, что дверь в квартиру соседа открыта несколько дней, а когда она зашла, то увидела труп и кровь.

Тело лежало на кухне, на диване, с подушкой на груди. На левой голени погибшего имеется порез, на полу разбрызгана кровь. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

По данным АН «Оперативное прикрытие», погибший является учредителем ИП в сфере розничной торговли. Предприятие ликвидировано в 2022 году.

Источник: Конкретно.ру
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