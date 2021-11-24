В квартире на улице Лётчика Пилютова обнаружен мёртвый мужчина

23 ноября В правоохранительные органы Красносельского района обратилась местная жительница, которая сообщила о трупе 58-летнего соседа по лестничной площадке, который она обнаружила в его незапертой квартире. Труп мужчины лежал на полу, изо рта мужчины шла кровь, на шее и груди обнаружены кровоизлияния. Труп направлен в морг для установления причин смерти.