В Курортном районе задержан мужчина с крупной партией мефедрона

В минувшую пятницу в ходе патрулирования сотрудники полиции возле дома 20 по Левашовскому шоссе в городе Сестрорецк остановили мужчину 2004 года рождения с признаками наркотического опьянения.

При проведении досмотра у задержанного нашли свёрток из полимерного материала черного цвета.

Экспертиза показала, что это «Мефедрон» массой 997,8 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).