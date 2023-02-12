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Питерец.ру » Происшествия » В Курортном районе задержан мужчина с крупной партией мефедрона

В Курортном районе задержан мужчина с крупной партией мефедрона

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полиция Курортного района задержала мужчину с крупной партией мефедрона

В минувшую пятницу в ходе патрулирования сотрудники полиции возле дома 20 по Левашовскому шоссе в городе Сестрорецк остановили мужчину 2004 года рождения с признаками наркотического опьянения.

При проведении досмотра у задержанного нашли свёрток из полимерного материала черного цвета.

Экспертиза показала, что это «Мефедрон» массой 997,8 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район наркотики
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