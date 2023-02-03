В Петербурге задержали наркосбытчика с крупной партией метамфетамина

В результате реализации оперативных материалов сотрудниками полиции на проспекте Большевиков, 79 по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ задержан неработающий ранее судимый 29-летний мужчина. В ходе проведения обыска в квартире задержанного изъято почти 900 гр. «Метамфетамина».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.