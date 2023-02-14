В Кингисеппе задержан подозреваемый в нападении на мужчину

12 февраля 2023 года в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), опергруппой задержан ранее неоднократно судимый мужчина, 1988 года рождения. Он изобличён в том, что 31.01.2023 совместно с неустановленным лицом, находясь в помещении мойки для грузовых автомобилей, расположенном в городе Кингисепп, 3-й проезд, дом 17/2, в ходе конфликта избили мужчину 1989 года рождения, и произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего.

В результате инцидента потрепавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Полицией проводятся мероприятия по установлению и задержанию остальных участников инцидента.