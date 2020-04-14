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Питерец.ру » Происшествия » На овощебазе в Купчино произошел конфликт со стрельбой

На овощебазе в Купчино произошел конфликт со стрельбой

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Задержан участник конфликта со стрельбой на овощебазе в Купчино

Днем минувшего воскресенья, около 15:00 на продуктовой базе на улице Салова произошел конфликт между двумя предпринимателями. В результате инцидента один из участников ударил своего оппонента и применил травматический пистолет, попав последнему в ногу. Пострадавший (45-летний гражданин закавказского государства) с различными травмами был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

13 апреля 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Фрунзенского района  у дома 35 по улице Пражской задержан 29-летний подозреваемый, открывший стрельбу. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район стрельба травматика
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