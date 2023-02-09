В Ленобалсти привлекли к ответственности водителя «тонированной» иномарки с «перебитым» VIN-номером

Накануне днем в Кировском районе Ленинградской области на подъезде к Шлиссельбургу экипаж ДПС при патрулировании обратил внимание на автомобиль «Хендай Соната», передние боковые стекла которого были излишне «затонированы». Полицейские остановили нарушителя.

За рулем иномарки находился 23-летний местный житель. При проверке документов выяснилось, что водительский стаж у молодого человека составляет менее 2 лет, но выделяться из потока автомобилистов начинающий водитель не захотел, специальных опознавательных знаков на его машине не было.

Бдительность инспекторов ДПС не закончилась внешним осмотром автомобиля. Заглянув под капот и внимательно изучив идентификационный номер транспортного средства, полицейские обнаружили признаки его подделки (повторный окрас). То есть идентификационный номер автомобиля был попросту «перебит». Дело ли это рук самого водителя или третьих лиц – будут разбираться органы дознания, которым по данному факту уже направлены соответствующие материалы об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера).

За тонировку стекла на водителя составлен административный протокол по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Отсутствие опознавательного знака «Начинающий водитель» также не осталось безнаказанным – молодой человек привлечен к административной ответственности по части 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Полицейские напоминают, что чрезмерная тонировка значительно ухудшает обзор для водителя, а стремление к конфиденциальности очень часто оборачивается аварией на дорогах.