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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга полицейские задержали дрифтера

В центре Петербурга полицейские задержали дрифтера

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70
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
Дрифтер, собравший «пробку» в центре города, привлечен к ответственности

Вечером минувшего вторника около 20 часов сотрудник ГИБДД при патрулировании обратил внимание на нехарактерный автомобильный затор, образовавшийся около восьми часов вечера на улице Восстания. Проехав вперед, инспектор обнаружил и саму причину «пробки». Ей стал водитель спортивного «Ниссана», устроивший дрифт прямо на перекрестке. Заметив патрульный автомобиль, нарушитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД уже на следующем перекрестке. За рулем спортивного «Ниссана» находился 29-летний уроженец Карелии. Мужчину можно считать рецидивистом в плане нарушения правил дорожного движения: в его биографии около двадцати штрафов за проезд на «красный», а также уклонение от исполнения административного законодательства. При этом большая часть штрафов им до сих пор не оплачена.

При осмотре тюнингованной иномарки сотрудники дорожной полиции выявили признаки подделки идентификационных номеров. Транспортное средство было помещено на спецстоянку, а водитель доставлен в территориальный отдел полиции. Водитель принес свои извинения за совершенный проступок, но это не освободило его от ответственности. В отношении него составлен ряд административных протоколов. Помимо этого, по результатам экспертизы будет решен вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности в рамках статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Также полиция намерена ходатайствовать перед судом о лишении водителя прав.

Источник: ГУ МВД
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