Полицейские задержали кроссовер с «мигалками» сомнительного происхождения

Вчера вечером около 19 часов экипаж спецбатальона ДПС при патрулировании на Ириновском проспекте обратил внимание на автомобиль «Хендай Туксон», на крыше которого были установлены проблесковые маяки. На кузов иномарки была нанесена цветографическая раскраска очень схожая с «цветографикой» экстренных служб.

Сотрудники дорожной полиции решили проверить принадлежность автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД. Оказалось, что к спецтранспорту «Хендай» отношение не имеет, а принадлежит казенному учреждению Ленобласти. В момент проверки в автомобиле в качестве пассажира находился один из руководителей этой организации.

У полицейских вызвала сомнение правомочность размещения спецсигналов на автомобиле. Добавило подозрений и более детальный осмотр иномарки. Полицейские усомнились в подлинности номерных узлов и агрегатов. А это, в случае подтверждения, уже уголовная ответственность. Пассажира иномарки сотрудники ДПС отпустили, а вот водителя и сам автомобиль доставили в отдел полиции для разбирательства, уточнили в полиции.

По данным АН «Оперативное прикрытие», автомобиль принадлежит ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленобласти».