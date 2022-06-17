В Петербурге военнослужащие задержали пилотов коптера

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающие безопасность мероприятий ПМЭФ, обнаружили запуск беспилотного летательного аппарата и задержали двух граждан, незаконно производивших его запуск и пытавшихся скрыться в автомобиле. Происшествие имело место 16 июня, около 14.00. Задержанные переданы полиции.