В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающие безопасность мероприятий ПМЭФ, обнаружили запуск беспилотного летательного аппарата и задержали двух граждан, незаконно производивших его запуск и пытавшихся скрыться в автомобиле. Происшествие имело место 16 июня, около 14.00. Задержанные переданы полиции.
В Петербурге военнослужащие задержали пилотов коптера
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге военнослужащие задержали пилотов коптера
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