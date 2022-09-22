В Петербурге таксиста подозревают в совершении развратных действий

Вчера жительница Фрунзенского района Петербурга обратилась к полицейским с заявлением на водителя автомобиля "Kia Rio" с логотипом «Яндекс такси». Женщина сообщила стражам порядка о том, что 20 сентября днем возле дома 122 по Московскому проспекту таксист совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

По подозрению в совершении указанного преступления на Мытнинской улице был задержан уроженец Таджикистана с российским паспортом. 34-летний мужчина работает водителем автобуса ГУП «Пассажиравтотранс», а в свободное от работы время таксует. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.