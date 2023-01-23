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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине задержали двоих уличных грабителей

В Тихвине задержали двоих уличных грабителей

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PxHere
Всего сутки понадобились оперативникам для раскрытия грабежа на улицах Тихвина

В минувшую субботу утром к полицейским обратился житель города Тихвин, который сообщил, что ночью возле дома 3 по улице Ярослава Иванова неизвестные, угрожая расправой, похитили у него мобильный телефон «Sony Xperia» и зарядное устройство. Стоимость похищенного составляет 16 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 21 на 22 января по подозрению в совершении данного преступления были задержаны два неработающих ранее неоднократно судимых местных жителя, 33 и 39 лет. Преступники не успели сбыть награбленное. В ходе обыска мобильный телефон и зарядное устройство изъяты сотрудниками полиции и возвращены потерпевшему.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район грабеж
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