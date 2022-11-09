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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге сотрудница Пушкинского дома отдала мошенникам 1,4 млн рублей

В Петербурге сотрудница Пушкинского дома отдала мошенникам 1,4 млн рублей

0
55
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
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Жертвой мошенников стала специалист по архивному делу Института русской литературы РАН.

Утром 2 ноября 75-летней женщине на сотовый телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Центрального банка России. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, аферист убедил женщину перевести 1 390 000 рублей на указанный им номер банковского счета.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По данным Агентства, потерпевшая 17 лет возглавляла рукописный отдел Пушкинского дома, является автором двух десятков научных работ. 

Источник: Конкретно.ру
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