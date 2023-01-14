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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга два ханурика ограбили студента из Китая

В центре Петербурга два ханурика ограбили студента из Китая

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Опубликовал: Anton78
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Полиция по «горячим» следам задержала подозреваемых в разбойном нападении на гражданина Китая

Вчера около 02 часов ночи к прохожему возле дома 2 по Думской улице подошел 20-летний гражданин Китая, который попросил вызвать ему помощь. Прибывшие на место полицейские установил, что пострадавшим является первокурсник Санкт-Петербургского госуниверситета. Китаец сообщил стражам порядка, что пять минут назад на Невском проспекте, возле «Гостиного двора», двое неизвестных, брызнув ему в лицо из газового баллончика, отобрали iPhone 11 стоимостью 70 320 рублей и скрылись.

Подозреваемых задержали в 04 часа 10 минут они паслись неподалеку от места преступления, видимо, в надежде на новую жертву. Их опознали после просмотра записей с уличной камеры видеонаблюдения.

В отдел полиции доставили 21-летнего и 17-летнего недоросля. Старший год назад был осужден за хранение наркотиков (отделался штрафом), а младший проходит по уголовному делу о мошенничестве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой в составе группы).

Источник: Конкретно.ру
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