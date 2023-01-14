На «Южном полукольце» в ДТП погиб один человек погиб и двое пострадали

Накануне поздним вечером около 22 часов 30 минут на 62-м километре автотрассы А-120 "Южное полукольцо" автомобиль "Lada Largus" под управлением 44-летнего жителя поселка Трубников Бор выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Mercedes, за рулем которого сидел 35-летний мужчина из Новгородской области. Фура после удара влетела на встречной в Kia Sorento 38-летнего жителя Свердловской области. Все автомобили после ДТП оказались в кювете.

От полученных травм на месте происшествия погиб водитель "Лады". Установлено, что за прошлый год у него 20 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина из "Киа" и 44-летняя пассажирка, жительница Большой Вруды, госпитализированы с травмами средней тяжести.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти, пострадавших и погибшего деблокировала дежурная смена 43 пожарной части. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.