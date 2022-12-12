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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб

В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Троих вырезали из «Лады» после тарана столба у Синявино

Сегодня днем около 15 часов на 52-м километре автотрассы "Кола", в Кировском районе Ленинградской области отечественная легковушка въехала в столб. В автомобиле оказались зажаты водитель и двое пассажиров. Они деблокированы прибывшими на место ДТП спасателями. 28-летняя пассажирка "Лады" госпитализирована.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 127 пожарной части. На месте дорожного происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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