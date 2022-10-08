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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти фура съехал в кювет и перевернулся на крышу, водитель погиб

В Ленобласти фура съехал в кювет и перевернулся на крышу, водитель погиб

0
44
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
В Ленобласти под Светогорском фура рухнула на крышу в кювете, водитель погиб

Сегодня ночью около 02 часов 30 минут на трассе А-181 "Скандинавия", в выборгском районе Ленинградской области в 10-ти километрах от пункта пропуска в Светогорске грузовой автомобиль "Рено" съехал в кювет и перевернулся на крышу. От полученных травм водитель фуры скончался на месте ДТП. Спасатели деблокировали погибшего, его данные и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия дорожного происшествия ликвидировала дежурная смена аварийно-спасательного формирования города Выборг. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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