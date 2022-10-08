В Ленобласти фура съехал в кювет и перевернулся на крышу, водитель погиб

Сегодня ночью около 02 часов 30 минут на трассе А-181 "Скандинавия", в выборгском районе Ленинградской области в 10-ти километрах от пункта пропуска в Светогорске грузовой автомобиль "Рено" съехал в кювет и перевернулся на крышу. От полученных травм водитель фуры скончался на месте ДТП. Спасатели деблокировали погибшего, его данные и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия дорожного происшествия ликвидировала дежурная смена аварийно-спасательного формирования города Выборг. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.