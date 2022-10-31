В Красногвардейском районе произошло ДТП с пострадавшими

Вчера поздним вечером около 22 часов 40 минут на регулируемом перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 31-летнего жителя Челябинской области.

В результате ДТП водители автомобилей и двое пассажиров, 1987 и 2007 года рождения, в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.