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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обнаружили склад с табачной продукцией и поддельные специальные (акцизные) марки

В Ленобласти обнаружили склад с табачной продукцией и поддельные специальные (акцизные) марки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские обнаружили склад с табачной продукцией и поддельные специальные (акцизные) марки

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Всеволожскому району ЛО в п. Бугры обнаружен склад с табачными изделиями.

В арендованном помещении площадью около 800 квадратных метров полицейские изъяли 12 коробок, в которых находились 3 вида специальных (акцизных) марок на табачную продукцию и 140 палет сигарет. Согласно проведенному исследованию, изъятые специальные (акцизные) марки на табачную продукцию выполнены способом офсетной печати и электрофотографии, специальные элементы защиты имитированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 327.1 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Арендатор – 50-летний уроженец Омской области – задержан в помещении склада.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий произведен обыск в другом арендованном фигурантом помещении общей площадью 1400 квадратных метров. Изъято почти 300 тыс. пачек сигарет, готовая табачная продукция с признаками подделки, более четырех тысяч коробок сигарет россыпью, две производственные линии, рулоны с фольгой, упаковочный полиэтилен, а также 3,3 млн готовых пачек сигарет отечественных и зарубежных марок. Предварительное расследование продолжается», - отметила Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
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