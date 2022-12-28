В Ленобласти обнаружили склад с табачной продукцией и поддельные специальные (акцизные) марки

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Всеволожскому району ЛО в п. Бугры обнаружен склад с табачными изделиями.

В арендованном помещении площадью около 800 квадратных метров полицейские изъяли 12 коробок, в которых находились 3 вида специальных (акцизных) марок на табачную продукцию и 140 палет сигарет. Согласно проведенному исследованию, изъятые специальные (акцизные) марки на табачную продукцию выполнены способом офсетной печати и электрофотографии, специальные элементы защиты имитированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 327.1 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Арендатор – 50-летний уроженец Омской области – задержан в помещении склада.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий произведен обыск в другом арендованном фигурантом помещении общей площадью 1400 квадратных метров. Изъято почти 300 тыс. пачек сигарет, готовая табачная продукция с признаками подделки, более четырех тысяч коробок сигарет россыпью, две производственные линии, рулоны с фольгой, упаковочный полиэтилен, а также 3,3 млн готовых пачек сигарет отечественных и зарубежных марок. Предварительное расследование продолжается», - отметила Ирина Волк.