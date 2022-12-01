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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ликвидирован канал поставки сомнительной табачной продукции

В Петербурге ликвидирован канал поставки сомнительной табачной продукции

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Опубликовал: Вадик Котов
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ГУ МВД
В Петербурге пресечено использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок

«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и их коллегами из города Санкт-Петербурга пресечено использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок. По подозрению в преступлении задержаны гражданин одного из зарубежных государств и две жительницы Северной столицы.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 УК РФ.

В местах хранения и сбыта табачной продукции проведены обыски. Обнаружено и изъято более 360 тысяч пачек и 24 тысяч банок трубочного и кальянного табака, свыше 74 тонн табачного сырья, семь тысяч литров ароматизаторов, жидкости для электронных сигарет и порядка пяти тысяч специальных (акцизных) марок с признаками подделки. Предварительно установлено, что продукция сомнительного качества продавалась оптовым покупателям, а также через специализированные магазины.

Назначены технико-криминалистическая, физико-химическая, ботаническая и товароведческая экспертизы изъятого. По их результатам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Один из задержанных отправлен под домашний арест, в отношении других избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
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