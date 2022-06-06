В Ленобласти сотрудники полиции пресекли незаконное производство табачной продукции

Сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте табачной продукции. Для маркировки товара соучастниками использовались заведомо поддельные специальные (акцизные) марки.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 327.1 УК РФ.

«Проведено десять обысков. В Гатчинском районе обнаружен ангар, в котором злоумышленниками было организовано производство табачных изделий. Изъято оборудование, шесть коробок с сигаретами, картонная коробка без маркировки весом около 12 килограммов с веществом растительного происхождения (предположительно, табаком), а также 52 рулона упаковочной бумаги. На территории частной конюшни в Ломоносовском районе выявлены склады с готовой немаркированной табачной продукцией и компонентами для производства сигарет. Изъято 80 коробок с табаком весом 95 килограммов каждая, почти триста тысяч пачек папирос, девять рулонов упаковочной сигаретной бумаги, 60 бобин бумаги офсетной. В гаражном кооперативе на 5-м Предпортовом проезде города на Неве обнаружено почти 20 тысяч пачек с папиросами, расфасованных по пятидесяти коробкам. Установлено, что фальсификат реализовывался через торговые точки на Южном рынке Санкт-Петербурга, а также доставлялся транспортными компаниями в другие регионы Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, семь обысков проведено по адресам фактического проживания предполагаемого организатора и участников группы. Изъяты мобильные телефоны, ноутбук, тетрадь с черновыми записями и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«Трое фигурантов задержаны полицейскими, доставлены в следственное подразделение, где допрошены в качестве подозреваемых. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - уточнила Ирина Волк.