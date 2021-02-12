В Петербурге учитель одной из школ подозревается в развратных действиях

В Приморском районе Петербурга 61-летний учитель одной из школ подозревается в развратных действиях с ученицей 7 класса.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия) в отношении учителя одного из учебных заведений города, 1959 года рождения.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в помещении учебного заведения, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.