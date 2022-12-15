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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские раскрыли убийство 17-летней петербурженки в Подмосковье

Полицейские раскрыли убийство 17-летней петербурженки в Подмосковье

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Опубликовал: Anton78
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Раскрыто убийство 17-летней петербурженки в Подмосковье

Полицейские Петербурга совместно с коллегами из Московской области задержали злоумышленника подозреваемого в тяжких преступлениях

43-летний житель Московской области, находясь на территории Адмиралтейского района Петербурга без определенного места жительства с 1 декабря 2021 года по 21 января 2022 года совершил вовлечение в занятие проституцией 17-летнюю девушку, а именно путем уговоров, угроз применения насилия и обещаний, после чего получил доступ к мобильным устройствам девушки и создал аккаунт потерпевшей в социальных сетях, где осуществлял поиск и привлечение клиентов для оказания интимных услуг несовершеннолетней за плату.

5 июля 2022 года в квартире дома 3 по улице Андрея Белого в городе Балашиха Московской области, был обнаружен труп указанной 17-летней девушки, с множественными телесными повреждениями.

По данному факту следственными органами Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

7 июля следственными органами СПб возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 (Нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). 43-летний мужчина объявлен в розыск.

14 декабря возле дома 6 по Предпортовому проезду в Петербурге за совершение указанных преступлений задержан разыскиваемый злоумышленник. Ему избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Источник: ГУ МВД
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