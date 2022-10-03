Вчера к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении в хостеле в цокольном этаже дома 11 к. 4 по улице Чапаева трупа 33-летнего жителя Московской области.
Подозреваемого, ранее неоднократно судимого 27-летнего жителя Омской области задержали ночью 3 октября в соседнем хостеле на улице Куйбышева, 21, который в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, до смерти избил потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жильца хостела
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве жильца хостела
Вчера к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении в хостеле в цокольном этаже дома 11 к. 4 по улице Чапаева трупа 33-летнего жителя Московской области.
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