В Петербурге раскрыли убийство 19-летней давности

16 декабря 2003 около 06 часов 35 минут возле дома 2 по улице Минина в поселке Володарский, Красносельского района Петербурга с множественными огнестрельными ранениями был обнаружен труп 76-летней пенсионерки, проживавшей на проспекте Ветеранов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска была установлена причастность к совершению указанного преступления мужа потерпевшей, который в результате внезапно возникших неприязненных отношений, на почве ревности, несколько раз выстрелил из самодельного нарезного оружия в свою жену, после чего скрылся с места происшествия. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Злоумышленника задержали, его передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.