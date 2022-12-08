В Ленобласти после столкновения двух иномарок пострадали трое человек, в том числе ребенок

Вчера вечером около 16 часов 30 минут на 6-ом километре автодороги "Гатчина - Ополье", в Гатчинском районе Ленинградской области автомобиль "Hyundai Solaris", под управлением 61-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном "Додж Караван" с московскими номерами. За рулем американского автомобиля сидела 41-летняя жительница поселка Войсковицы.

В ДТП пострадали двое водителей и 16-летний пассажир "Доджа", его состояние оценивается как тяжелое. Все трое пострадавших госпитализированы.

По данным ГИБДД, с начала года водитель "Хендэ" получил один штраф за превышение скорости, у хозяйки "Доджа" - в общей сложности шесть протоколов за аналогичное нарушение, а также за пренебрежение правилами перевозки детей.

По факту ДТП проводится проверка.