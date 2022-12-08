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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти после столкновения двух иномарок пострадали трое человек, в том числе ребенок

В Ленобласти после столкновения двух иномарок пострадали трое человек, в том числе ребенок

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Опубликовал: Anton78
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Под Гатчиной «Хендэ» выехал на встречку и столкнулся с «Доджем». В больнице трое, в том числе ребенок

Вчера вечером около 16 часов 30 минут на 6-ом километре автодороги "Гатчина - Ополье", в Гатчинском районе Ленинградской области  автомобиль "Hyundai Solaris", под управлением 61-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном "Додж Караван" с московскими номерами. За рулем американского автомобиля сидела 41-летняя жительница поселка Войсковицы.

В ДТП пострадали двое водителей и 16-летний пассажир "Доджа", его состояние оценивается как тяжелое. Все трое пострадавших госпитализированы.

По данным ГИБДД, с начала года водитель "Хендэ" получил один штраф за превышение скорости, у хозяйки "Доджа" - в общей сложности шесть протоколов за аналогичное нарушение, а также за пренебрежение правилами перевозки детей.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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