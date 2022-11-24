В Ленобласти столкнулись легковушка и микроавтобус

Вчера вечером около 21 часа в экстренные службы поступила информация о ДТП на 102-ом километре трассы Р-23 "Псков", в Лужском районе Ленинградской области. В районе деревни Сорочкино столкнулись легковой автомобиль "Митсубиши" и микроавтобус. Пострадали двое человек, в том числе водитель микроавтобуса, - его деблокировали и передали медикам. По предварительным данным, кроме него в автомобиле никого не находилось.