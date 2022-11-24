ента новостей

13:25
Шесть человек были застрелены в магазине Walmart в Вирджинии, в том числе 16-летний мальчи
13:16
В Петербурге задержали мужчину, избившего охранника магазина
13:01
В Петербурге задержан 23-летний житель Москвы за попытку обмануть пенсионерку
12:13
В Колпино задержаны трое предполагаемых участников схемы международного мошенничества
12:07
При содействии Александра Ходосока юные хоккеисты из Донецка получили новую форму
11:39
По факту возгорания газопровода во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело
11:35
Во Всеволожском районе пенсионерки поверили легендам об уязвимости счетов и остались без круглой суммы
11:29
В Ленобласти столкнулись легковушка и микроавтобус
11:17
Фотовыставка «Ангел по имени Мама!»
08:31
Как поддерживают промышленников
08:11
Шуметь по субботам станет дорого
07:52
Не надо было портить деревья
21:03
На участке внешнего кольца КАД в районе вантового моста и развязки с проспектом Обуховской Обороны ограничат скоростной режим
18:15
ЧМ–2022: Франция начала прекрасно, Хорватия на смогла забить Марокко, а Германия проиграла Японии
15:13
В Сосновом Бору торжественно наградили многодетных отцов и матерей
15:12
Тосно и Синявино подключили к системе «Безопасный город»
14:58
Открытие выставки "Художник рисует кино"
14:54
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в мошенничестве
14:50
Сотрудники УСБ Главка выявили группу наркоторговцев
14:48
Верховный суд Великобритании запретил Шотландии проводить голосование о независимости
14:48
Представляющая Петербург на всероссийском конкурсе школьных столовых «Фирма Флоридан» получила штраф в 63 млн рублей
14:26
В Петербурге задержан мужчина, распространявший порнографические материалы с несовершеннолетними
14:04
В Гатчине задержали мужчину, распространявшего порнографические материалы с несовершеннолетними
13:27
В Петербурге инспекторы ДПС задержали мужчину за хранение наркотиков
13:08
В Петербурге школьникам вручили медали «За проявленное мужество»
12:59
Задержан мужчина, ранивший полицейского в Кировске
12:51
В Шушарах грузовик вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
12:37
В центре Петербурга задержали лжеэлектрика обманувшего пенсионерку
12:19
Задержан мужчина совершивший грабеж в Приморском районе
12:07
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись легковушка и микроавтобус

В Ленобласти столкнулись легковушка и микроавтобус

0
76
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Стокновение двух автомобилей произошло на федеральной трассе в Лужском районе Ленобласти

Вчера вечером около 21 часа в экстренные службы поступила информация о ДТП на 102-ом километре трассы Р-23 "Псков", в Лужском районе Ленинградской области. В районе деревни Сорочкино столкнулись легковой автомобиль "Митсубиши" и микроавтобус. Пострадали двое человек, в том числе водитель микроавтобуса, - его деблокировали и передали медикам. По предварительным данным, кроме него в автомобиле никого не находилось.

Источник: 47News
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-10-2022, 23:50
На трассе возле деревни Келколово столкнулись легковушка и грузовик
28-09-2021, 10:30
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей и их мать
26-08-2021, 20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
7-10-2022, 14:50
В Ленобласти столкнулись микроавтобус "Фольксваген Транспортер" и "Хонда"
23-07-2022, 22:57
В Ленобласти трассе "М-11" произошло смертельное ДТП
21-10-2019, 11:40
В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
180
Вчера, 12:51
В Шушарах грузовик вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
0
176
Вчера, 11:05
В Ленобласти столкнулись большегрус и легковушка, пострадали трое
0
205
22-11-2022, 11:32
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
0
301
21-11-2022, 10:36
В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW
Наверх