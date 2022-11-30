В Колпинском районе задержали злоумышленника за мошенничество в отношении пенсионера

Накануне вечером около 21 часа 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 84-летнего мужчины о том, что он стал жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передал курьеру 100 000 рублей.

В этот же день «по горячим следам» нарядом полиции на месте происшествия задержан ранее судимый 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.