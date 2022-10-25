В Петергофе задержан 19-летний парень, обманувший пенсионерку в Колпино

В минувшую субботу к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 85-летней женщины о том, что она стала жертвой аферистов. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся её внуком, сообщил, что попал в ДТП, при этом пострадал человек, и ему нужны денежные средства, чтобы не возбуждали уголовное дело. В этот же день она передала курьеру 100 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Петергоф, на улице Никольская, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний неработающий. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.