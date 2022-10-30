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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали 18-летнюю мошенницу

В Приморском районе задержали 18-летнюю мошенницу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района задержали 18-летнюю мошенницу

24 октября к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 83-летняя пенсионерка с заявлением о том, что она стала жертвой аферистов по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 200000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

25 октября к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 87-летняя пенсионерка с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 100000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

28 октября на Выборгском шоссе за совершение данных преступлений задержана 18-летняя неработающая девушка.

Подозреваемую задержали на основании статье 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия по установлению причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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